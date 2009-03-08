Papa, Mayıs'ta Orta Doğu turuna çıkıyor

Papa 16. Benediktus, 8-15 Mayıs tarihleri arasında Orta Doğu turuna çıkacağını açıkladı.



Papa, St. Peter meydanındaki ayinde yaptığı konuşmada, gezisi sırasında Hz. İsa'nın gittiği yerleri ziyaret edeceğini ve "Orta Doğu ve tüm insanlığın birliği ve barışı için dua edeceğini" belirtti.



Papa'nın gezisi sırasında Ürdün, Tel Aviv, Kudüs ve Batı Şeria'yı ziyaret edeceği bildirilmişti. Vatikan, gezi sırasında Papa'nın Amman, Kudüs, Beytüllahim ve Nasıra'ya gideceğini kaydetti.



Papa bu gezisi öncesinde de, 17-23 mart tarihlerinde Afrika gezisine çıkacak.



(AA)





