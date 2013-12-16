Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Hristiyanlıkta İsa Peygamber'in doğumu olarak kutlanan Noel Bayramı'na ilişkin İtalyan La Stampa gazetesine bir röportaj verdi. Çeşitli konularda soruları yanıtlayan Papa'ya, Amerikalı aşırı muhafazakarlar tarafından Marksist olmakla eleştirilmesi de soruldu. Bunun üzerine Papa, "Marksist ideoloji yanlıştır. Hayatım boyunca çok sayıda iyi Marksist arkadaşlarım oldu dolayısıyla bu sözler beni rahatsız etmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Noel'in kendilerine her zaman Hazreti İsa'nın doğduğu yer olan Beytüllahim'i de hatırlattığını ifade ederek Noel'i düşünürken, İsa Peygamberin yaşadığı toprakları düşünmeden geçemeyeceklerini kaydetti ve gitme arzusunu dile getirdi.

50 yıl önce Papa 6. Paulus'un büyük bir cesaretle kutsal topraklara gittiğini anımsatan Papa Franciscus, "Ben de oraya gitmeyi, orada kardeşim İstanbul Patriği Bartholomeos ile buluşmayı arzu ediyorum. Onunla, 50 yıl önce Papa 6. Paulus ile Patrik Atenagora'nın 1964 yılındaki tarihi kucaklaşmasını anacağız. Bunun için hazırlanıyoruz" ifadesini kullandı.

2013 Noel'inde Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nda olacağının aklından geçip geçmediği sorulan Papa Franciscus, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Vatikan Bankası'ndaki temizlik

Vatikan'ın başını zaman zaman ağrıtan kamuoyunda Vatikan Bankası olarak bilinen Diyanet İşleri Enstitüsü IOR'daki temizlik faaliyetlerinin nasıl gittiği sorusuna ruhani lider, IOR'un faaliyetlerini incelemekle sorumlu kardinaller komisyonunun çalışmalarının iyi gittiği karşılığını vererek "Avrupa Konseyi'ne bağlı Moneyval Komitesi de bize son olarak iyi bir rapor verdi. Biz doğru bir yoldayız. IOR'un dini işlere, görevlere, fakirlere yardımcı olması gerekirken, bugün gördüğünüz duruma düşmüştür" değerlendirmesini yaptı.

Kadın kardinalin olup olmayacağı yönündeki bir soruya da Papa, bu konunun nereden çıktığını bilmediğini ancak kadınların kilise için değerlendirilmesi gerektiğini, kadın kardinal fikrini düşünenlerin klerikalizmden acı çektiğini ifade etti.