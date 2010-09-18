-PAPA LONDRA'DA LONDRA (A.A) - 17.09.2010 - Katolik Kilisesinin lideri Papa 16. Benediktus, dinin özellikle de Hristiyanlığın marjinalleştirildiğini kaydederek, "bazı insanların dinin sesini susturmak istediğini" söyledi. Papa, İngiltere'ye yaptığı dört günlük resmi ziyaret çerçevesinde bugün başkent Londra'da temaslarda bulundu. İngiliz Anglikan Kilisesinin lideri ile görüşen ve parlamentonun her iki kanadına da seslenen Papa ayrıca, "Westminster Abbey"de ayin düzenledi. 16. Benediktus, İngiliz Parlamentosunun içindeki "Westminster Hall"da yaptığı konuşmada, milletvekillerine, bakanlara ve dini yetkililere seslendi. Papa'yı dinleyenler arasında mevcut hükümet yetkililerinin yanı sıra, ülkenin eski Başbakanları Gordon Brown, Tony Blair, John Major ve Margaret Thatcher da vardı. "Bazı insanların dinin sesini kesmek istediğini" söyleyen Papa, konuşmasını dinleyenlerden, yaşamın her aşamasında insanları inanca teşvik etmelerini istedi. Papa ayrıca dinin, özellikle de Hristiyanlığın dünyada, toleransa önem veren ülkelerde bile marjinalleştirilmek istendiğini ifade etti. -"ALTINCI KİŞİ DE GÖZALTINDA"- Bu arada İngiliz basını, Papa'nın ziyareti sırasında saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından, bir kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi. Kuzey Afrika kökenli ve sokak temizlik işçileri olduğu belirtilen kişilerin sorgusu devam ederken, gözaltılardan haberi olan Papa'nın, Londra'daki programını değiştirmeme kararı aldığı kaydedildi. Ancak Papa'nın Londra'da halkı selamlayışı sırasında, güvenlik önlemlerinin arttırıldığı dikkati çekti. Öte yandan, Vatikan'ın eşcinseller ve kürtaj gibi konulardaki tutumuna karşı çıkan ve bazı Katolik din adamları hakkındaki çocuk istismarı iddialarını eleştiren bir grup, Londra'da Papa'nın geçtiği kimi yerlerde pankartlar açarak, sloganlar attı ve Papa'nın ziyaretini protesto etti.