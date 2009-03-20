Papa, kürtaja da karşı çıktı

Afrika turu çerçevesinde Kamerun'daki prezervatif polemiğiyle dolu ziyaretinin ardından Angola'ya gelen Papa 16. Benediktus, Afrikalı yöneticileri yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelede öncelik vermeye çağırdı ve tedavi amaçlı da olsa kürtaja karşı olduğunu bildirdi.



Papa, petrol zengini bir ülke olmasına karşılık nüfusunun üçte ikisi günde iki dolardan daha aza yaşayan Angola'nın Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos, Angolalı siyasiler ve diplomatların önünde yaptığı konuşmada, Afrikalı yetkilileri, iyi yönetimi başlatmaya ve her türlü yolsuzluğun kökünü kazımaya çağırdı.



Katolik dünyasının ruhani lideri, kalplerin birliği temelindeki kesin bir kararlılıkla her türlü yolsuzluğun üstesinden gelinebileceğini söyleyerek, ayrıca insan haklarına saygı ve teşvik, şeffaf bir hükümet, bağımsız bir adalet ve özgür medya tavsiyesinde bulundu.



Papa konuşmasında ayrıca tedavi amaçlı da olsa kürtaja karşı olduğunu belirterek, kürtajın toplumun temellerini bile tehdit ettiğini savundu. Katolik Kilisesi daha önce kürtaja muhalefetini sürekli dile getirirken, 2005'te Papalık görevine seçilen 16. Benediktus ilk kez tedavi ve tıbbi amaçlı kürtaja karşı olduğunu dile getiriyor.



Papa 16. Benediktus'un Afrika turunun ilk durağı Kamerun'da, AIDS ile savaşın "prezervatif dağıtımıyla değil, ancak riyazet (nefsin isteklerini kırma) ile" mümkün olabileceğini söylemesi büyük tartışma yaratmış, Aids hastalığı ile mücadele eden kuruluşlarla birlikte bazı ülkeler buna tepki göstermişti.

