Papa: Kürdistan'a gitmeye hazırım

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütünün saldırdığı, pek çok Hristiyan ile etnik azınlıkların da barındığı Irak'ın Kürdistan bölgesine gitmek için hazır olduğunu söyledi.

Papa olarak seçildiği Mart 2013'ten bu yana üçüncü Apostolik ziyaretini 6. Asya Gençlik Günleri dolayısıyla Güney Kore'ye gerçekleştiren ve burada barış ve birlik çağrısı yapan Papa Franciscus, 5 günlük ziyaretinin ardından Roma'ya dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Irak'ta devam eden IŞİD saldırıları ve siviller için yaşanan zor durum başta olmak üzere dünya genelindeki çatışmalara değinen Katoliklerin ruhani lideri, savaşın vahşetini kınarken, zulmün korkunç seviyelere ulaştığını ve bunun kurbanlarının da genellikle kadın ve çocuklar olduğunu kaydetti.

Papa, işkencenin neredeyse sıradan hale geldiğini, yerkürede üçüncü dünya savaşı yaşandığını belirterek, "Biz üçüncü dünya savaşındayız ama parça parça" ifadesini kullandı.

IŞİD saldırılarından olumsuz etkilenen Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesine hafta içinde Kardinal Fernando Filoni'yi gönderen Papa, "Kürdistan'a gitmek için hazırım. Ama bu, bu zamanda yapılacak en iyi şey değil" diye konuştu.

Hristiyan ve etnik azınlıkları hedef alan ve "haksız saldırgan" olarak nitelediği IŞİD'e yönelik süren ABD bombardımanı için de ruhani lider, haksız saldırganı durdurmanın caiz olduğunu ama bunun bombalamak ya da savaş yapmak anlamına gelmediğini söyledi.

'Başarısızlık değil'

Papa, "Haziran ayında Vatikan bahçelerinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile yaptığınız Ortadoğu'da barış duası İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrasında başarısızlığa mı uğradı" sorusuna da "Kesinlikle bir başarısızlık değildi. Dua olmadan ne müzakere ne diyalog olurdu. Böylece insani bir tutum köklü bir adım oldu. İnanıyorum ki, o kapı açık. Şimdi bombaların dumanları var ve kapının görünmesine izin vermiyor. Kapı, o günden bu yana açık" diye yanıt verdi.