-Papa Küba'ya gidiyor HAVANA (A.A) - 01.01.2012 - Papa 16. Benediktus'un, 26-28 Mart'ta Küba'yı ziyaret edeceği bildirildi. Küba Katolik Piskoposlar Konferansı'nın bildirisinde, Papa İkinci Jean Paul'ün ziyaretinden 14 yıl sonra yapılacak olan bu ziyaretin, ''26-28 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleşeceği'' belirtildi. Bildiride, Papa 16. Benediktus'un seyahatlerinden sorumlu yetkililerin ''Küba'ya düzenlediği hazırlık ziyaretleri ve bu ziyaretlerde Piskoposlar Konferansı ve diğer yetkililerle yaptıkları görüşmelerin ardından'' Papa 16. Benediktus'un bu ziyaret programını onayladığı kaydedildi. Papa 16. Benediktus'un 26 Mart'ta Santiago de Cuba kentine geleceği, burada Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve Kübalı piskoposlar tarafından karşılanacağı belirtildi. Papa 16. Benediktus'un daha sonra Havana'ya gideceği, burada Raul Castro ile bir görüşme yapacağı kaydedildi.