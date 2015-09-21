Papa, Küba'da Castro'yla bir araya geldi

Küba'nın başkenti Havana'daki Devrim Meydanı'nda ayin yöneten Papa Francis ardından, ülkenin efsanevi lideri Fidel Castro ile bir araya geldi.

Vatikan Sözcüsü Federico Lombardi'nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin efsanevi lideri Castro'nun evinde gerçekleşen ve yarım saat süren görüşmede her iki taraf da birbirine kitap hediye etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Castro'nun çocukları ve torunları da hazır bulundu.

Papa, Fidel Castro ile görüşmesi öncesinde, başkentteki Devrim Meydanı'nda ayin yönetti. Papa Franciscus, burada ilk olarak Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve ardından Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez ve adanın dini liderleriyle de bir araya geldi.

Papa, ayin konuşmasında, Kolombiya'da yaşanan Güney Amerika'nın en uzun süreli çatışmasında 2 yıldan fazla süredir devam eden barış çabalarının rayından çıkmasına izin veremeyeceklerini söyleyerek, hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerine çatışmaları sonlandırma çağrısında bulundu.

Papa'nın ayini sırasında meydanda bildiri dağıtan üç kişi ise güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

ABD ve Küba arasındaki normalleşme sürecini başlatan tarihi anlaşmaya aracılık eden Papa Franciscus, Küba'nın ardından 22 Eylül Salı günü ABD'ye geçecek ve başkent Washington'daki temaslarına başlayacak.