Papa: Katolik Kilisesi’nde kadınlar asla papaz olamayacak

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Katolik Kilisesi’nde kadınların asla papaz olamayacağını belirtti.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, İsveç‘te Luteryenler ile birlikte Reform’un başlangıcının 500. yıl dönümü törenlerine katılan Papa, dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç Protestan Kilisesi Başepiskoposu Antje Jackelen ile bir araya geldiği ve onun bir kadın olduğu hatırlatılan Papa’ya, “Önümüzdeki 10 yıl içinde Katolik Kilisesi’nde de kadın papazların varlığını düşünmek gerçekçi olur mu? Yoksa Katolik papazlar, kadınlarla rekabet etmekten korkuyor mu?” sorusu yöneltildi. Uzun yıllardır tartışılan bu konuya ilişkin görüşlerini bir kez daha tekrarlayan Papa, "kadınlara papaz olmayı yasaklayan kuralın kalkmayacağını" belirtti.

"İsa’nın havarileri de erkekti"

Gazetecinin, “Yani sonsuza kadar hiç kadın papaz olmayacak mı?” yönündeki ısrarlı sorusuna karşılık Papa, 2005 yılında ölen 2. Jean Paul’un 1994’te kadın papazlara tamamen kapıları kapatan deklarasyonunu hatırlatarak, “Bunu dikkatle okursak, kararın bu yönde kesin olduğunu görürüz. Onun bu konudaki açık kararı hala geçerlidir” yanıtını verdi.

"Kadınların, birçok şeyi erkeklerden daha iyi yaptığını" söyleyen Papa, “Kilise tasavvufu ve teolojide kim daha önemli, diye kendime soruyorum: Pentakost gününde havariler mi Meryem Ana mı? Tabii ki Meryem Ana! Ayrıca Kilise, İsa ile evlidir. Kadın boyutu olmadan Kilise olamaz" ifadesini kullandı.

Papa 2. Jean Paul, 1994 yılındaki deklarasyonunda Kilise’nin, kadınlara papazlık hakkı tanımaya yetkin olmadığını, Tanrı’nın bu konuda herhangi bir izni bulunmadığını belirtmiş ve bunu, “İsa Peygamber’in tüm havarileri erkekti” teziyle pekiştirmişti.

Katolik Kilisesi, 'maskülist olmak'la suçlanıyor

Kadınlara da papaz veya daha üst düzey din görevlisi olabilme hakkı tanınmasını savunan yenilik yanlıları, Katolik Kilisesi’ni 'maskülist olmak'la suçlarken, muhafazakâr kanat buna sert bir şekilde karşı çıkıyor. Mart 2013’te bu göreve seçilen Papa Francesco ise, kadınların kiliseden azından diyakoz (3 yüksek ruhban derecesinin ilk basamağı) rütbesine getirilip getirilemeyeceğinin anlaşılması için geçtiğimiz aylarda bir komisyon kurdurabileceğini duyurmuştu.

Papa’nın açılım yanlısı mesajları, değişim yanlılarınca umutla karşılanmıştı. Ancak Papa Francesco’nun yaptığı bu son açıklama, en azından kendi yönetimi döneminde kadınlara kilisede herhangi bir rütbe verilmeyeceğini ortaya koymuş oldu.