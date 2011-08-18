-Papa karşıtları Madrid'de gösteri yaptı MADRİD (A.A) - 17.08.2011 - Katolik Kilisesinin İspanya'nın başkenti Madrid'de 16-21 Ağustos tarihlerinde organize ettiği ve yarın Papa 16. Benediktus'un da katılacağı ''Dünya Gençlik Günleri'' için İspanyol hükümetinin kamu bütçesinden yaptığı 25 milyon avroya yakın harcamayı protesto etmek için yaklaşık 5 bin kişi Madrid'in merkezinde gösteri yaptı. ''Benim vergilerimden Papa'ya sıfır avro, hemen laik devlet'' ve ''Daha az haç, daha çok iş'' başlıkları altında başta laik dernekler olmak üzere 100 kadar örgüt tarafından organize edilen gösteriye, sistem karşıtları ve eşcinsel dernekler de destek verdi. Polisi geniş güvenlik önlemi altında gerçekleşen yürüyüşte, Sol meydanına gelen göstericiler burada, Dünya Gençlik Günü için Madrid'e gelen katolik gençlerle karşı karşıya geldiler. Karşılıklı olarak laf atışmalarına sahne olan Sol Meydanı'nda, katolikler ''Papa Benediktus'', ''Yaşasın Papa'' ve ''Bu gençlik günleri Papa'nın'' şeklinde sloganlar atarken, laik gruplar ise ''Burası Papa'nın evi değil'', ''Laik devlet'', ''Daha az din daha fazla eğitim'', ''Tanrı'ya evet kiliseye hayır'' diye bağırdı. Genelde barışçıl geçen gösteri boyunca, bazen katolik gençler ile laik gruplar arasında ağır hakarete varan sözlü atışmalar olduğu da görüldü. Gösteri boyunca açılan pankartlarda da, ''Buna demokrasi diyorlar ama değil'', ''Vatikan'ı kapatın. Papa'ya hayır'', ''Hristiyanlara evet Vatikan'a hayır'', ''Benim vergilerimle Papa'ya hayır'' şeklinde ifadeler dikkat çekti. Dünya Gençlik Günleri dolayısıyla 140'a yakın ülkeden 1 milyona yakın katolik genç Madrid'e akın ederken, etkinlikler kapsamında 50 milyon avroyu aşkın harcama yapıldığı bildirildi. Etkinlikler dolayısıyla gelen gençlere yardımcı olmak için metro fiyatı yarıdan fazla düşürülürken, birçok restoran da sadece kiliseye kayıtlı olarak gelen gençlere 3,5 avrodan yemek menüleri veriyor. Organizatörler, yapılan 50 milyon avrodan fazla harcamanın büyük çoğunluğunun bizzat gelen gençlerden ve sponsorlardan karşılandığını savunup, bu etkinliklerin Madrid ve İspanyol ekonomisine 100 milyon avrodan fazla gelir getireceğini iddia ediyor. Laik gruplar ise, çoğunluğu okullardaki spor salonlarında yatan, ucuza yemek yiyen gençlerin İspanyol ekonomisine katkı sağlanmasının beklenemeyeceğini ileri sürüyorlar.