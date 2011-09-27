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Dünya

Papa istifa mı edecek

Vatikan konusunda uzman gazeteci Socci, Papa 16. Benedikt’in 16 Nisan’daki 85. doğum gününde istifa edeceğini öne sürdü.

27 Eylül 2011 03:00



T24- Katoliklerin ruhani merkezi Vatikan konusunda uzman gazeteci Antonio Socci, Papa 16. Benedikt’in 16 Nisan’daki 85’nci doğum gününde istifa edeceğini öne sürdü.





Hürriyet'in haberine göre, Katolik dünyasıyla ilgili iddiaları bugüne kadar çoğunlukla doğru çıkan Socci, İtalyan “Libero” gazetesindeki yazısında Papa’nın son birkaç aydır sağlık sorunları yaşadığını, din konusunda “formsuz” olduğunu ve Vatikan’ı sarsan pedofoli skandalı yüzünden çaresiz olduğunu yazdı.
 

Papa’nın görevine devam etmeyeceğini yazan Socci, yazısında Papa’nın ağabeyi Georg Ratzinger’in “Eğer Joseph (16. Benedikt) kendisini sağlıklı hissetmezse istifa eder” değerlendirmesini de aktardı. Vatikan ise aynı gün açıklama yaparak iddiayı yalanladı.

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