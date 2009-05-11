Papa İsrail'e geldi, ülkeden çıkarmayın!

Papa İsrail'de: Barış için dua edeceğim

Amman'dan Tel Aviv'in uluslararası Ben Gurion Havalimanına inen Papa 16. Benediktus'u taşıyan uçağın ön tarafına, İsrail'e inişi sırasında İsrail ve Vatikan bayrakları asıldı.Papayı havaalanında Cumhurbaşkanı Şimon Peres devlet töreniyle karşıladı. Törende Başbakan Binyamin Netanyahu, Vatikan, Hristiyan, Müslüman ve Dürzi dini toplum liderleri ve diğer protokol üyeleri bulundu.Meclis Başkanı Reuven Rivlin ile hahambaşları Şlomo Amar ve Yona Metzger'in törende yer almadı. Rivlin'in Papa ile akşam saatlerinde Kudüs'te Soykırım Anıt ve Müzesini ziyareti sırasında kısa bir süre bir araya geleceği bildirildi. Rivlin, "Papayı boykot etmediğini, ancak kendi programındaki önceliklere göre davrandığını" belirtti.Karşılamada bulunmayan Aşkenazi ve Sefarad Hahambaşları Şlomo Avar ile Yona Metzger'in Papayla ilgili 4 ayrı toplantıya davet edildikleri, ancak şimdilik sadece birine katılacaklarını bildirdikleri, diğerlerine katılımı ise değerlendikleri ifade edildi. Her iki hahambaşının yarın Papayı sadece Hahambaşılığın eski merkezinde ağırlayacakları kesinleşmiş bulunuyor.İkinci Dünya Savaşı yıllarında Katolik dünyasının liderliğini yapan Papa XII. Pius;a azizlik mertebesinin verilmesi, İsrail-Vatikan ilişkilerinde gerileme neden olmuştu. Kudüs'teki Yad Vaşem Müzesinde Papa XII. Pius;un fotoğrafının yanında, "Papanın Yahudilerin maruz kaldığı Nazi soykırımında suskunluğunu koruduğu, engellemek için hiçbir girişimde bulunmadığı" bilgisi yer alıyor.Papa 16. Benediktus'un Kutsal Toprakları ziyareti söz konusu olduğunda, Vatikan'dan Kardinal Peter Gumpel, bu olumsuz bilgi Yad Vaşem;den çıkarılmadan Papanın İsrail;i ziyaret etmesinin söz konusu olamayacağını söylemiş; ancak Vatikan'ın resmi sözcüsü Federico Lombardi, "Yad Vaşem;de yer alan bilgiler Papanın Kutsal Toprakları ziyaret etmesini engellemez" demişti.16. Benediktus'un Soykırım Anıt ve Müzesini ziyareti sırasında, soykırımdan kurtulan 6 Yahudi de hazır bulunacak.Öte yandan, Gazze'deki Filistinli siyasi gruplardan İslami Cihad, Papanın İsrail ziyaretini "Filistin halkının acılarını hiçe sayan bir ziyaret" ve "işgale bir hediye" olarak değerlendirdi.İslami Cihad, "Papanın Hz. Muhammed'e ve İslam'a karşı geçmişte suç işlediğini ve bunlardan dolayı da resmi bir özür dilemediğini" savundu.Öte yandan İsrail polisi, Papanın ziyareti öncesi, Doğu Kudüs'teki Ambassador otelinde Filistin Yönetimi tarafından düzenlenen basın merkezini basarak, burada Papa ziyaretiyle ilgili bilgilendirme toplantısını dağıttı.Basın merkezinin İsrail İç Güvenlik Bakanı Yitzak Aharanovitch tarafından verilen emirle kapatıldığı belirtilirken, Filistin Başbakanı Selam Feyyad'ın danışmanlarından Hatim Abdülkadir, "Papa Doğu Kudüs'e geldiğinde bizim sorumluluğumuz altında" diyerek, "Eğer (İsrailli) bakanlar ve İsrailliler, basın merkezini kapatarak, bizim hazırlıklarımızı önleyeceklerini düşünüyorlarsa, büyük yanlış içindeler" dedi. Abdülkadir, basın merkezini Eski Kent'e taşıyacaklarını da belirtti.