Papa İsrail'den ayrıldı

Papa 16. Benediktus, İsrail-Filistin sorunuyla ilgili olarak, "İki devletli çözüm, rüya olarak kalmayıp gerçeğe dönüşsün" dedi.



Kutsal Topraklar'a 5 günlük ziyarette bulunan Papa, temaslarını tamamlayarak İsrail'den ayrılırken, veda konuşmasında hem İsrail-Filistin sorununa atıfta bulunup, "iki devletli çözüm"e destek verdi, hem de İsrail'de yeterince yer vermediği yolunda eleştiriler aldığı Yahudi soykırımı konusuna yeniden değinerek, "Tarihin bu korkunç bölümünün asla unutulmaması, inkar edilmemesi gerekir" diye vurguladı.



Tel Aviv'deki Ben Gurion uluslararası havalimanından İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres tarafından resmi törenle uğurlanan Papa, misafirperverliği için Peres'e teşekkür ederken, "Bu ülkeye Filistin halkı kadar, İsraillilerin de bir dostu olarak geldim. Dostlar birlikte olmaktan mutluluk, birbirlerinin acı çektiklerini görmekten de derin rahatsızlık duyarlar. İsrailliler ve Filistinlilerin hiçbir dostu da bu iki halk arasında süregelen gerilimden üzüntü duymadan edemez" diye konuştu.



Papa, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim bu ülkenin iki halkına şu çağrıyı yapmama izin verin: Artık kan dökülmesin, artık savaş olmasın, artık terör olmasın. Hep birlikte şiddet sarmalına son verelim. Adalet üzerine kurulu, kalıcı bir barış, gerçek bir yakınlaşma olsun ve yaralar sarılsın. Varolma hakkı ile birlikte evrensel olarak tanınan İsrail devleti, sınırları içinde barış ve güvenliğin tadını çıkarsın. Aynı şekilde Filistin halkı da egemen, bağımsız yurt hakkına sahip olmak suretiyle onuruyla yaşayıp, serbestçe dolaşsın. İki devletli çözüm, bir rüya olarak kalmayıp, gerçeğe dönüşsün."



Pazartesi günü ziyaret ettiği Yad Vaşem'deki (Soykırım Anıt-Müzesi) açıklamalarında, Yahudi soykırımı konusuna yeterince yer vermediği eleştirilerine hedef olan Papa, Cumhurbaşkanlığındaki törenden sonra Yad Vaşem'i ziyaretinin, İsrail'deki en önemli anlarından biri olduğunu belirtti.



Papa, İbranice soykırım anlamına gelen "Şoa" kelimesini kullanarak, Yad Vaşem'de soykırımın şerrinden acı çeken bazı kişilerle bir araya geldiğini hatırlattı.



Papa 16. Benediktus, tüm bunların, 3 yıl önce, annelerin, babaların, eşlerin, kocaların, kardeşlerin, arkadaşların da yer aldığı birçok Yahudinin, Yahudi karşıtlığı ve kin ideolojisiyle yayılan tanrı tanımaz bir rejimin altında, acımasızca yok edildiği Auschwitz ölüm kampına ziyareti sırasındaki anılarını tazelediğini ifade etti.



Papa, "Tarihin bu korkunç bölümünün asla unutulmaması ve inkar edilmemesi gerekir" dedi.



İsrail Cumhurbaşkanı Peres de Papa'ya, dünyanın ve Yahudi halkının ülke topraklarına ziyaretini büyük bir ilgi ve hürmetle izlediğini belirterek, Papa'nın barış ve uzlaşma misyonunu sürdüreceğinden emin olduğunu vurguladı.

