Papa İsrail'de: Barış için dua edeceğim

Kutsal Topraklara 5 günlük ziyaret için gelen Papa 16. Benediktus, "bilhassa barış için dua edeceğini" söyledi.



Tel Aviv Ben Gurion Havalimanında resmi devlet töreniyle karşılanması sırasında konuşan Papa, İsrail-Filistin sorunu hakkında, "kendi yurtlarında ve sınırları içinde çözüm" çağrısında bulundu.



"Benden önceki çoğu kişinin de yaptığı gibi, bilhassa barış için, Kutsal Topraklarda ve dünyada barış için dua etmek amacıyla geldim" diyen 16. Benediktus, "Tüm bu olağanüstü zorluklara karşı, her iki halkın kendi yurtlarında uluslararası alanda kabul görmüş sınırları içinde barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için adil bir çözüm arayışındakilerin her türlü yolu denemelerini rica ediyorum" dedi.



Papa, Hristiyanların İsrail ile Filistin arasında barış sağlanmasına yardımcı olabileceklerini de ifade etti.



Konuşmasında Yahudi soykırımına da değinen Papa, ziyareti sırasında soykırımda ölen 6 milyon Yahudi'nin hatırasını saygıyla anma fırsatına sahip olacağını belirtti. İnsanlığın bir daha böyle bir olay yaşamaması için dua ettiğini, Yahudi karşıtlığının çirkin yüzünün dünyanın pek çok yerinde kendisini gösterdiğini söyleyen Papa, "Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Yahudi karşıtlığının görüldüğü her yerde önüne geçilmesi amacıyla her türlü çaba gösterilmelidir" diye konuştu.



Papa 16. Benediktus, konuşmasında tüm dinler için kutsal bir şehir olan Kudüs'e insanların serbestçe ve rahatça erişmelerinin sağlanması çağrısında bulundu. Üç semavi din için Kudüs'ün ortaklaşa kutsal olarak kabul edildiğini vurgulayan Papa, "Tüm hacıların bu kutsal yerleri serbestçe ve herhangi bir engellemeyle karşılaşmaksızın ziyaret etmeleri en içten dileğimdir" dedi.



İsrail'in 1967'de tümüyle işgal ettiği Kudüs'te, çoğu Arap Müslüman ve Hristiyanlar, kutsal yerlere girişlerinde engellemelerle, güvenlik sınırlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.



İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de yaptığı konuşmada, Papanın Kutsal Toprakları ziyaretini "çok önemli ruhani bir misyon" olarak gördüğünü belirtti. Peres, Papanın dünyada şiddetin ve nefretin azaltılmasına yönelik görüş ve faaliyetlerinden de memnun olduğunu ifade ederek, bunun Hristiyanlık ile Musevilik arasındaki diyalog için katkı olduğunu kaydetti ve "Sizin buraya ziyaretiniz barışın yolunu açacaktır" dedi.



Papa, havalimanındaki resmi karşılamadan sonra, kendisini Kudüs'e taşıyacak helikoptere kadar siyah bir araçla ve korumalar eşliğinde götürüldü. Papayı Kudüs'te, Scopus Tepesi'nde, aralarında Kudüs Belediye Başkanı Nir Bart'ın da yer aldığı yetkililer karşılayacak. Papa akşama doğru, Cumhurbaşkanı Peres ile resmi ikametgahında bir araya gelecek; Yad Vaşem Soykırım Anıt ve Müzesini ziyaret edecek ve ardından, yine Kudüs'te, Notre Dame otelinde her üç dinin temsilcileriyle buluşacak.



Öte yandan, polis Kudüs'te Zeytin Dağı'ndaki "Augusto Victoria" hastanesi yakınında, aşırı dindar Yahudi toplumundan iki kişiyi, Papanın ziyaretine karşı bildiriler taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.