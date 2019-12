Papa, İrlanda Kilisesi'ne sert çıktı

T24 - İrlanda’yı sarsan pedofili skandalında Papa merakla beklenen yazılı açıklamayı yaptı ve taciz kurbanlarından özür dileyerek, İrlanda Kilisesi’ni hatalarını kabul etmeye ve suçluları adalete teslim etmeye çağırdı. Roma Katolik Kilisesinin lideri Papa 16. Benedikt'in, din adamlarının çocuklara tacizde bulunmasına ilişkin İrlandalı Katoliklere hitaben yazdığı mektup, taciz mağdurlarını tatmin etmedi.



İrlanda’yı sarsan, kilise kuruluşlarında çocukların cinsel taciz ve kötü muameleye maruz kaldığı suçlamaları karşısında Vatikan’dan merakla beklenen açıklama geldi. Papa 16’ncı Benedikt, İrlanda Katolik Kilisesi’ni pedofil din adamlarına karşı tutumunda hatalarını kabul etmeye çağırdı.



Deutsche Welle'nin haberine göre Papa İrlandalı piskoposlara hitaben yazdığı mektupta, “İrlanda Kilisesi, Tanrı ve insanların önünde, savunmasız çocuklara karşı işlenen günahı itiraf etmek zorundadır” ifadesini kullandı. Papa, işlenen suçun ağırlığı ve bu suça karşı genelde gerekli yanıtın verilmemiş olmasına işaretle İrlanda Kilisesi’ni radikal bir yenilenme süreci başlatmaya da çağırdı. Papa, Kilise’nin sivil adalet birimleriyle işbirliğini sürdürmesi uyarısında da bulundu ve suçluların yalnız Tanrı önünde değil, mahkemelerde de yargılanması gerektiğini kaydetti.



‘İnanılırlığınız zedelendi’



İrlandalı piskoposları tacizlere karşı mevcut kuralları uygulamamakla suçlayan Papa, “Vahim yanlışlıkta kararlar ve idarî güç eksikliği, inanılırlığınız ve etkinliğinize büyük zarar vermiştir” ifadesini kullandı. Papa piskoposları derhal, geçmişteki vakaları aydınlığa kavuşturmak ve gelecekteki taciz vakalarının önüne geçmek için önlemler almaya çağırdı ve bu tür olayların Kilise’ye yüzyıllarca yapılan zulümdem daha fazla zarar verdiğini belirtti.



Papa, taciz kurbanlarına da seslenerek kendilerine yapılanların verdiği acıyı hiçbirşeyin dindiremeyeceğini belirtti ve özür diledi. “Kilise’ye güveniniz suistimal edildi, onurunuz zedelendi” diyen Papa, kurbanlar arasında Kilise’yi bağışlayamayan, onunla barışamayanlar olmasının ‘anlaşılabilir’ olduğunu belirtti.



‘Papa’nın mektubu Almanya’ya da mesaj’



İrlanda Katolik Kilisesi’nde 1930 yılından itibaren binlerce çocuğun tacize uğradığı, geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Almanya ve Avusturya’da da Kilise’ye bağlı kuruluşlarda yaşanan çok sayıda taciz vakası kamuoyuna yansıdı.



Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı Başpiskopos Robert Zollitsch, Papa’nın İrlanda kilisesine yazdığı mektubu, ‘tüm Katolik Kilisesi için açık talimatlar ve Almanya dahil tüm Katolik kiliseleri için bir mesaj’ olarak değerlendirdi.





Papa'nın mektubu mağdurları tatmin etmedi



İrlanda'da din adamlarının tacizine uğrayanların oluşturduğu bir grup, Papa'nın mektubunu "derin hayal kırıklığıyla" karşıladıklarını açıkladı.



"One in Four" grubu, "Papa'nın, rahiplerin çocuk tacizinin, İrlanda toplumunun laikleştirilmesinden, dine ve kilise hukukuna bağlılığın azalmasından kaynaklandığını savunmasının kendilerini şaşkına çevirdiğini" bildirdi.



Grubu temsilen açıklamada bulunan Maeve Lewis, "Mektubun, mağdurların endişelerine hitap etmekte yetersiz kaldığını düşünüyoruz" diyerek, "Papa'nın yalnızca İrlanda Kilisesinin hatalarına değindiğini ve Vatikan'ın rolünü inkar ettiğini, (Roma Katolik Kilisesinin İrlanda'daki en yüksek temsilcisi) Kardinal Sean Brady'nin istifaya çağrılmamasından da hoşnutsuz olduklarını" bildirdi.