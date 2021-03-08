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Dünya

Papa, Irak'ın ardından Lübnan'ı ziyaret edecek

Nüfusunun 3'te 1'i Hristiyan olan Lübnan'a en son 2012 yılında Papa Benedict tarafından 3 günlük ziyaret gerçekleştirilmişti

08 Mart 2021 19:51

Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilere bir sonraki ziyaretinin Lübnan'a olacağını açıkladı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in geçtiğimiz cuma günü başladığı tarihi Irak ziyareti bugün sona erdi. Ziyaretine Irak'ın başkenti Bağdat ile başlayan Papa Francis, Necef, Zikar, Musul ve Erbil'de temaslarda bulundu. Irak'taki temaslarını tamamlayan Papa, ülkeden ayrılarak Vatikan'a hareket etti.

Dönüş yolunda uçakta bulunan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Papa, Irak'ın ardından ilk ziyaretinin Lübnan'a olacağını belirterek, ziyaretin tarihine ilişkin açıklama yapmadı.

Nüfusunun 3'te 1'i Hristiyan olan Lübnan'a en son 2012 yılında Papa Benedict tarafından 3 günlük ziyaret gerçekleştirilmişti. (İHA)

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