Papa ilk kez Arapça dua etti

Vatikan'da Arapça resmi hitap dilleri arasına eklenirken; Papa, haftalık konuşmasında ilk kez Arapça dua etti.

Vatikan'ın aldığı karar uyarınca Papa 16. Benediktus'un haftalık olağan konuşmasının bir özeti Arapça'ya çevrilirken, Papa da konuşmasında halkı Arapça dua ederek selamladı.

Papa, konuşmasının Arapça özetinin bir rahip tarafından okunmasının ardından St. Peter Meydanı'nda toplanan kalabalığa Arapça olarak, ''Papa tüm Arapça konuşan halklar için dua ediyor. Tanrı hepinizi kutsasın'' dedi.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, ülkede İtalyanca'nın dışında kullanılan 6 resmi hitap diline 7. dil olarak Arapça'nın eklendiği bildirildi.

Papa'nın konuşması sırasında Arapça dua etmesi, St. Peter Meydanı'nda bulunan Müslüman turistlerce de memnuniyetle karşılandı.