-Papa ile Merkel mali krizi görüştü BERLİN (A.A) - 22.09.2011 - Papa 16. Benediktus, Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Başbakan Merkel, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Papa ile mali piyasalardaki krizi de ele aldığını belirterek, bu krizin aşılmasının, globalleşme döneminde çok önemli bir görev olduğunu söyledi. Papa'nın Avrupa'yı ilgilendiren konularla çok yakından ilgilendiğini ifade eden Merkel, bu nedenle kendisiyle birçok güncel konu hakkında konuştuğunu ifade etti. Merkel, görüşmede, Avrupa'nın entegrasyonunun Almanya için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu, bunun refah, demokrasi ve özgürlük anlamına geldiğini açık bir şekilde söylediğini kaydetti.