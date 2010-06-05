Papa Hristofyas'la görüştü

T24-



Rum radyosunun haberine göre, Papa 16. Benediktus, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile görüştü. Papa, Rum başkanlık sarayına gelişinde Rum lider Hristofyas ve eşi Elsi kapıda karşıladı.





Papa, Polis Filarmoni Orkestrası eşliğinde başkanlık sarayının avlusunda bulunan Başpiskopos Makarios'un heykeline çelenk koydu.





Daha sonra Hristofyas, Papa 16. Benediktus'a, üzerinde 14 Temmuz 1974'te Makarios'a karşı yapılan darde sırasındaki çatışmanın izleri bulunan başkanlık sarayı hakkında bilgi verdi ve binanın darbeden önce nasıl göründüğünü tasvir eden bir maket takdim etti.





Yaklaşık 15 dakikalık baş başa görüşmenin ardından Papa, Hristofyas'ın ailesiyle tanıştı ve ziyaretçi defterini imzaladı.





Hristofyas, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, uluslararası topluluğun, "taahhütlerini yerine getirmede" Türkiye üzerinde baskı oluşturması gerektiğini iddia etti.





Hristofyas, "Türkiye'nin uluslararası hukuka itaat etmesinin, kendi jeostratejik pozisyonuna ilişkin çıkarlara hizmet etmesinden daha önemli olduğunu herkesin anlaması gerektiğini" kaydetti.





"Ulusal kimlikten ve dini vicdandan bağımsız tüm 'Kıbrıs halkının' çıkarına uygun tezler sunduğunu" savunan Hristofyas, "hiç kimsenin kendilerinin Kıbrıs sorununun çözümüne bağlı olduklarından ve niyetlerinden şüphe duyamayacağını" kaydetti.





PAPA, KIBRIS SORUNUNA DOĞRUDAN DEĞİNMEKTEN KAÇINDI





Papa 16. Benediktus ise Rum devleti ile Rum Ortodoks Kilisesini, "topluma ve güvenli bir gelecek oluşturmak için verdiği önemli hizmetler nedeniyle takdir ettiğini" söyledi.





Papa 16. Benediktus, "çalkantılı ülkelerde barışın, ahlaki değerlerin ileriye götürülmesiyle sağlanabileceğini" ifade etti.





Ahlaki değerlere sahip olmayan ülkelerin "egoist" ülkeler haline geleceğine dikkati çeken Papa 16. Benediktus, herkesi insan haklarına saygı göstermeye davet etti.





Kıbrıs Rum kesimine dün gelen ve yaptığı konuşmalarda Kıbrıs sorununa doğrudan değinmekten kaçınan Papa 16. Benediktus, "Tanrı Kıbrıs'ı korusun" dedi.





Rum basınına göre, Papa'nın Kıbrıs sorunuyla ilgili tek ifadesi, "Komşularınızla barış içinde yaşama arzunuz, inşallah adanızın geleceğine ilişkin endişelerinizi çözmeniz konusunda size ilham verir" oldu.





Bu arada Lefkoşa'da ara bölge yakınlarındaki Katolik Kilisesinde ikamet eden Papa için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Birçok yol Papa'nın ziyareti nedeniyle trafiğe kapanırken, BM Barış Gücüne ait helikopterlerin de sürekli dolaştığı görülüyor.





Papa'yı korumak için bin kadar Rum polisi görev yaparken, Birleşmiş Milletler (BM) Bölgeler Arası Suç ve Adalet Araştırmaları Enstitüsü olarak bilinen UNICRI'den de destek alındı.





Papa 16. Benediktus'un, Hristofyas'ın eski limuzinini kullandığı da belirtildi. Papa, Kıbrıs Rum kesiminden yarın öğleden sonra ayrılacak.