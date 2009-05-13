Papa 'Hitler Gençliği' üyesi miydi?

Kutsal topraklardaki ziyaretini sürdüren Papa 16. Benedict'in dün Soykırım Anıt ve Müzesinde yaptığı konuşmanın hayal kırıklığı yarattığı İsrail'de, gazetelerin pek çoğunda Papanın gençliğinde Alman ordusunda yer aldığının ve Hitler Gençliği örgütüne katıldığının yer alması, Papanın sözcüsünü açıklama yapmak zorunda bıraktı.



Sözcü Federico Lombardi, Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, Almanya doğumlu Papanın İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusuna "zorla" alındığını belirtirken, kendisinin asla bir savaşa katılmadığının da altını çizdi.



"Papa asla ve asla Hitler Gençliği üyesi olmadı" diyen sözcü, Papanın savaşan bir asker de olmadığını vurguladı.



Sözcü, Papanın o dönemde 16 yaşında askere alınmadan önce teoloji eğitimi aldığını, savaşın sonuna doğru Amerikan güçlerince yakalandıktan sonra uçaksavar yedek birliğini terk ederek dini çalışmalarına döndüğünü söyledi.



Papanın dün Yad Vaşem'deki (Soykırım Anıt ve Müzesi) konuşmasında "katledilen 6 milyon Yahudi'den söz etmemesi, özür dilememesi veya üzgün olduğunu söylememesi", Yad Vaşem yöneticileri başta olmak üzere birçok kesimden eleştiri almıştı.



Lombardi, Papanın İsrail'e indiği sırada Naziler tarafından işlenen suçları kınadığını, ayrıca o dönemde öldürülenlerden de bahsettiğini belirtti.



Papa 16. Benedict'in dün İsrail'e gelişi sırasında havaalanındaki resmi karşılama törenine katılmayan Knesset İsrail parlamentosu) Başkanı Reuven Rivlin de İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, Papanın dünkü konuşmasına sert çıkanlar arasında yer aldı.



Rivlin, "Papaya saygımız bir tarafa, çocukluğunda Hitler Gençliği örgütüne, gençliğinde de Yahudilerin yok edilmesinin aracı olan Hitler'in ordusuna katılmış biri olarak taşıdığı vicdan yükünü görmezden gelemeyiz" diye konuştu.



Rivlin, sözlerini "Şimdi de gelmiş bir tarihçi edasıyla, hiç olmaması gereken şeylerden, kenardan seyretmiş biri gibi söz ediyor... Ne yapacaksınız?.. O da onların bir parçasıydı" diye sürdürdü.



Papa bugün, Ağlama Duvarını ziyaretinin ardından hahamlarla buluşmuştu. Bu toplantıda Papa, "Kilisenin Yahudilerle Hristiyanların barışmasından yana olduğunu" söylemişti.



Sözcü Federico Lombardi, "Papanın özür dilemediği" yolundaki eleştirilere karşı da, "özür dilenmesini gerektirecek bir durum bulunmadığını" kaydetti ve Papanın geçmişte her zaman bu konuyla ilgili düşünce ve görüşlerini dile getirdiğinin altını çizdi.



Sözcü, "Bir daha tekrarlamasına gerek yok" dedi. Lombardi, "Katolik Kilisesi, İsa'nın dinine ve O'nun insanlara olan sevgisine sadıktır. Papa burada ölen kurbanların ruhları önünde eğildi" dedi, Papanın aynı zamanda ırk, renk ve dinleri yüzünden acı çekenler için çok üzüntü duyduğunu, bu acıların dinmesi için dua ettiğini belirtti.



Papa, Kudüs'teki ziyaretlerini öğleden sonra da sürdürdü. Papa, Doğu Kudüs'ün Zeytindağı mahallesindeki İsa peygamberin Romalı askerlerce alınıp çarmıha gerilmeden bir gün önce son akşamını geçirdiği "Getsemane"de bulunan kiliseyi ziyaret etti. Papa, akşam saatlerinde de kilisenin önünde uzanan vadide ayin düzenledi.