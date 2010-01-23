Papa: Hıristiyanlığı internetle yayın

T24 - Papa 16. Benediktus, kilise olarak interneti de Hristiyanlığı yaymak için kullanmaları gerektiğini söyleyerek, "Papazlar olarak herkese ulaşmayı mümkün kılan interneti de kullanmalısınız" dedi.





Roma Katolik Kilisesinin lideri Papa 16. Benediktus, Dünya Sosyal İletişim Günü münasebetiyle, Papalık Toplumsal İletişim Kuruluna gönderdiği mesajda, papazların modern iletişim araçlarını da en iyi biçimde kullanmak zorunda olduğuna işaret etti.

Papa, Katolik Kilisesinin diğer dinlerin bağlılarına ve inanmayanlara "aramakta oldukları hakikati sunmakla" yükümlü olduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Zaman, elde ve gönülde İncil eşliğinde, insanları Tanrı'nın sözüne ulaştıracak olan yolları hazırlama zamanıdır. Arayış içinde olan insanlara özel dikkat göstermeyi ihmal etmemek, Hristiyanlığı yaymanın ilk adımıdır. Dijital dünyadaki tebliğ, inanmayan, güvensizlik içinde olan, yüreklerinde hakikate mutlak ihtiyaç duyanları da dikkate almak durumundadır. Bu çerçevede, her dinin bağlılarıyla, inanmayanlarlarla, her kültürün müntesipleriyle iletişimi mümkün kılan yeni araçları da kullanmamız gerekiyor."

Papa 16. Benediktus, dijital dünyadaki iletişim araçlarının "eşi bulunmaz bir fırsat" olarak iyi değerlendirilmesi gerektiğini de belirtti.