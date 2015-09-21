T24 LogoT24 Logo
Dünya

Papa, Havana'da Fidel Castro ile görüştü

Papa'nın evinde ziyaret ettiği Castro ile dünya meseleleri ve dinle ilgili konuları konuştu

21 Eylül 2015 09:28

Papa Francesco, Küba'nın başkenti Hava'daki Devrim Meydanı'nda ayin yönettikten sonra Küba'nın eski lideri Fidel Castro ile bir araya geldi.

Vatikan, Papa'nın evinde ziyaret ettiği Castro ile dünya meseleleri ve dinle ilgili konuları konuştuklarını belirtip görüşmeyi 'gayri resmi ve dostane' olarak tanımladı.

Castro ile görüşmesi öncesi Papa, Kübalılara verdiği vaazda ideolojiden çok birbirlerine hizmet etmeleri çağrısında bulundu.

Papa, Küba'ya yaptığı ilk ziyaretin ardından ABD'ye geçecek.

Görüşme sırasında Papa ve Castro birbirlerine kitap hediye etti. Papa, Castro'nun eski öğretmeninden vaazlar içeren bir kitabın da arasında olduğu üç kitap verirken, Papa'ya da hediye olarak Castro'nun Brezilyalı bir rahiple yaptığı söyleşilerden oluşan 'Fidel ve Din' başlıklı bir kitap verildi.

Görüşme öncesi kalabalığa seslenen Papa, "Hizmet ideolojik olmamalı, biz fikirlere değil, halka hizmet ediyoruz" dedi.

Ayin sırasında bildiri dağıtan üç kişi gözaltına alındı.

 

ETİKETLER

papacastrohaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24