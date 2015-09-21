Papa, Havana'da Fidel Castro ile görüştü

Papa Francesco, Küba'nın başkenti Hava'daki Devrim Meydanı'nda ayin yönettikten sonra Küba'nın eski lideri Fidel Castro ile bir araya geldi.

Vatikan, Papa'nın evinde ziyaret ettiği Castro ile dünya meseleleri ve dinle ilgili konuları konuştuklarını belirtip görüşmeyi 'gayri resmi ve dostane' olarak tanımladı.

Castro ile görüşmesi öncesi Papa, Kübalılara verdiği vaazda ideolojiden çok birbirlerine hizmet etmeleri çağrısında bulundu.

Papa, Küba'ya yaptığı ilk ziyaretin ardından ABD'ye geçecek.

Görüşme sırasında Papa ve Castro birbirlerine kitap hediye etti. Papa, Castro'nun eski öğretmeninden vaazlar içeren bir kitabın da arasında olduğu üç kitap verirken, Papa'ya da hediye olarak Castro'nun Brezilyalı bir rahiple yaptığı söyleşilerden oluşan 'Fidel ve Din' başlıklı bir kitap verildi.

Görüşme öncesi kalabalığa seslenen Papa, "Hizmet ideolojik olmamalı, biz fikirlere değil, halka hizmet ediyoruz" dedi.

Ayin sırasında bildiri dağıtan üç kişi gözaltına alındı.