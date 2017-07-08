Papa: G20 yoksullara ve mültecilere zarar veriyor

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, G20'nin tehlikli ittifaklara neden olduğunu belirterek "G20 yoksullara ve mültecilere zarar veriyor" dedi.

Papa Francis, İtalyan gazetesi la Repubblica ile söyleşisinde, “G20 beni endişelendiriyor. Dünyanın yarısında mültecileri vuruyor ve zamanla daha da çok vuruyor" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, dünyanın karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlikenin göç olduğunu belirterek, "yoksul, zayıf ve dışlanmış kişilerin göçmen istilasından korkan kişilerle yanyana bulunduğuna" dikkat çekti.

Papa Francis, ‘çarpık dünya görüşleri olan yabancı güçler arasında çok tehlikeli ittifakları kurulmasının kendisini korkuttuğunu’ da belirterek, Amerika-Rusya, Çin-Kuzey Kore, Rusya-Suriye ilişkilerini bu tezine örnek gösterdi.