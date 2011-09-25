-Papa, Freıburg'da ayin düzenledi BERLİN (A.A) - 25.09.2011 - Almanya ziyaretini sürdüren Papa 16. Benediktus Freiburg kentinde açık havada bir ayin düzenledi. Yaklaşık 100 bin kişinin izlediği ayinde konuşan Papa, Almanya'daki Katolik kilisesinin yenilenmesi çağrısında bulundu. Kilisenin yenilenmesinin, ancak inancın yeniden keşfedilmesi ve mütevazilikle gerçekleştirilebileceğini ifade eden Papa, Vatikan'a sadık kalınması çağrısında da bulundu. Papa 16. Benediktus bu akşam Lahr havaalanından Roma'ya dönecek.