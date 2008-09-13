Papa Fransa'yı karıştırdı

Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus'un dün başlayan resmi ziyareti, Fransa'da laiklik tartışmalarını alevlendirdi.



Sol eğilimli gazeteler, muhalefet ve işçi sendikaları, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin dikkatini, "din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gereğine" çekti. Papa 16. Benediktus, "din ve devletin birbirine açık olması" gerektiğini söyledi.



Liberal eğilimli Demokrat Hareketi'nin lideri François Bayrou, Sarkozy'nin resmi bir şekilde Papa'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlamasını "çok hevesle karşılamadığını" belirtti ve "Din ile devlet işleri birbirinden ayrılmalı" dedi.



Paris Belediyesi Başkanı Bertrand Delanoe, protokol gereği Papa'ya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verilecek davete gideceğini, dini ayinlere ise "laiklik ilkesine saygı gereği" gitmeyeceğini söyledi.



'Dini resmileştirme' suçlaması



Sosyalist Parti Senatörü Jean-Luc Melenchon, Le Monde gazetesine yazdığı makalede, din ve siyasetin birbirine karıştırıldığını, Papa ve Sarkozy'nin Fransız toplumunda dini resmileştirmeye yönelik ortak stratejileri bulunduğunu

öne sürdü.



Fransa'daki İşçi Sendikaları Federasyonu (FSU) tarafından yapılan açıklamada, "Kamu bütçesinden bu tür bir ziyarete ayrılan pay tartışma götürür" denildi.



Sol eğilimli Liberation, "Sarkozy'nin Papa'yı Paris'e getirebilmek için çok çaba gösterdiğini" yazdı ve "Sarkozy'nin Fransa'nın Katolik kimliğini öne çıkararak, laiklik anlayışına yeni bir şekil kazandırmak istediği" yorumunu yaptı.



Gazete, Sarkozy'nin bu yeni yaklaşımına ilişkin yaptığı açıklamaların Fransa'da tepki görürken, Vatikan tarafından memnuniyetle karşılandığını yazdı.



'Din ve devlet birbirine açık olmalı'



Papa 16. Benediktus ise, "din ve devletin birbirine açık olması" gerektiğini söyledi. Paris'e gelirken Uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Papa, "Hıristiyan dini değerleri, bizim uluslarımızın ve toplumlarımızın devamı için gerekli" dedi. "Dinin siyaset, siyasetin ise din olmadığını" kaydeden Papa, "Din ve devlet birbirine açık olmalı" görüşünü dile getirdi.



Papa, laikliğin inanç ile çelişmediğini belirtti ve "Fransa'ya dostluk ve kardeşliğin mesajcısı olarak geldiğini" söyledi.



250 bin kişiye hitap edecek



Papa, bugün başkentteki Invalid Meydanı'nda, yaklaşık 250 bin kişinin katılması beklenen açık hava ayinini yönetecek. Papa, daha sonra Fransız Katolikleri için dini öneme sahip, ülkenin güneybatısındaki Lourdes kentine gidecek ve pazartesiye kadar burada kalacak.



Yoğun güvenlik önlemleri



16. Benediktus'un ziyareti dolayısıyla başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ziyaret sırasında 3 bin 500 polis görev yapacak.



Bu arada, Le Parisien gazetesinin yaptığı araştırma, Fransızların yüzde 53'ünün Papanın ziyaretine olumlu baktığını ortaya koydu. Fransızların yüzde 73'ü Papa'yı fazla muhafazakar buluyor.