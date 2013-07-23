Papa Franciscus ilk yurtdışı gezisinde Brezilya'da

Papa Franciscus Brezilya'da

23 Temmuz 2013 00:01 (Son güncelleme 23 Temmuz 2013 00:02)

Vatikan tarafından genellikle iki yılda bir organize edilen ve bu yıl ev sahipliğini Brezilya'nın başkenti Rio da Janeiro'nun yapacağı Dünya Gençlik Günleri'ne katılmak için ülkeye gelen Papa Franciscus, Katolik aleminin liderliğine 13 Mart'ta seçildikten sonra ilk yurtdışı gezisini gerçekleştiriyor.

Galeao Uluslararası Havalimanı'na yerel saatle 15.45'te varan ve Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rouseff ve üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.

Arjantinli Papa Franciscus, havalanındaki karşılamanın ardından ünlü "Popemobile" isimli aracıyla başkent Rio da Janeiro'da büyük bir halk kitlesi tarafından sevinç gösterileri arasında karşılandı. Papa Franciscus'un geçtiği güzergahlarda polis sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Papa Franciscus, seyahati sırasında gazetecilere açıklamada kalbinin büyük bir sevinçle dolduğunu ancak dünyadaki işsizliğin gençler üzerindeki etkisi nedeniyle endişeli olduğunu kaydetti. Papa Franciscus, dünyadaki küresel krizin genç nüfus için olumlu etkiler doğurmadığını ifade etti.

Brezilya'da ilk defa düzenlenecek Dünya Gençlik Günleri, 1987'de Ajantin'de gerçekleştirilmişti. Etkinliğin organizatörleri, programa dünyanın birçok yerinden yaklaşık 2,5 milyon Hristiyan hacının gelmesinin beklendiğini belirtiyor.

Bu arada başkent Rio da Janeiro'nun güney bölgesinde Largo do Machado Meydanı'nda toplanan bir grup ise Brezilya'da yerlilere yönelik dini eğitimi eleştirdi, kiliseden, kendilerinin bunun dışında tutulmasını talep ederek eylem yaptı.

Öte yandan Papa Franciscus ile Devlet Bakanı Roulseff'in ilk resmi toplantısının yapılacağı bildirilen Guanabara Sarayı dışında da gösterilerin olduğu, ayrıca Papa'nın ziyareti süresince LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel) örgütlerinin gay hakları ve kürtajla ilgili eylemler yapmayı planladığı bildirildi.