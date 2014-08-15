Papa Francisco'ya Güney Kore'de büyük ilgi

Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francisco, Güney Kore gezisinin ikinci gününde
başkent Seul'ün 140 kilometre güneyindeki Daejeon kentinde, Hz. Meryem'in göğe
kabulü yortusu vesilesiyle düzenlenen ayini yönetti. 2002 yılında düzenlenen Dünya
Kupası maçlarının oynandığı stadyumda yapılan açık hava ayinine on binlerce Katolik
katıldı.
"Viva Papa" diye sevgi gösterileriyle karşılanan Papa Francisco, kendisine uzatılan
çocukları kutsadı. Yer bulamayanlar için stadyum dışına dev ekranlar kuruldu.
Asya Gençlik Günleri'nin davetlisi Papa Francisco, bu kapsamda düzenlenen birçok
etkinliğe katılacak.
Papa, Güney Kore gezisinin ilk gününde, 16 Nisan'da batan "Sewol" feribotu
kazazedeleriyle bir araya gelmişti. Kazada 300'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.
Francisco, 25 yıldır Güney Kore'yi ziyaret eden ilk papa.