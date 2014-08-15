Papa Francisco'ya Güney Kore'de büyük ilgi

Katolik dünyasının ruhanî lideri Papa Francisco, Güney Kore gezisinin ikinci gününde

başkent Seul'ün 140 kilometre güneyindeki Daejeon kentinde, Hz. Meryem'in göğe

kabulü yortusu vesilesiyle düzenlenen ayini yönetti. 2002 yılında düzenlenen Dünya

Kupası maçlarının oynandığı stadyumda yapılan açık hava ayinine on binlerce Katolik

katıldı.

"Viva Papa" diye sevgi gösterileriyle karşılanan Papa Francisco, kendisine uzatılan

çocukları kutsadı. Yer bulamayanlar için stadyum dışına dev ekranlar kuruldu.

Asya Gençlik Günleri'nin davetlisi Papa Francisco, bu kapsamda düzenlenen birçok

etkinliğe katılacak.

Papa, Güney Kore gezisinin ilk gününde, 16 Nisan'da batan "Sewol" feribotu

kazazedeleriyle bir araya gelmişti. Kazada 300'e yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Francisco, 25 yıldır Güney Kore'yi ziyaret eden ilk papa.