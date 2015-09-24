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Papa Francis: Suriyelilerin sayılarıyla afallamamalıyız, onların yüzlerini görmeliyiz

ABD Kongresi'nde konuşan Papa, Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilerin durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu

24 Eylül 2015 21:40

Papa Francis, Avrupa'ya geçebilmek için günlerdir sınır kapılarında bekleyen Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Papa “Onların sayılarıyla afallamamalıyız, onları insan olarak görmeliyiz, ruhlarını, yüzlerini görmeliyiz” dedi.

Papa Francis, Amerika gezisine devam ediyor. Papa ABD’de Kongre’de bir konuşma gerçekleştirdi. Suriyeli sığınmacıların duruma işaret eden Papa, “Onların sayılarıyla afallamamalıyız, onları insan olarak görmeliyiz, ruhlarını, yüzlerini görmeliyiz. Bu duruma en iyi şekilde karşılık vermeliyiz. Altın kuralı hatırlayın, kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız, başkalarına da öyle davranın” ifadelerini kullandı.

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