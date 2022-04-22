Papa Francis, Rus Ortodoks Patriği Krill ile yapacakları görüşmenin iptal edildiğini söyledi

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki olan Rus Ortodoks Patrik Krill ile Haziran ayında yapacakları görüşmenin iptal edildiğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Putin'i ve Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini birçok defa eleştiren Papa Francis, görüşmenin askıya alınmasından memnun olmadığını, ancak Vatikan diplomatlarının böyle bir toplantının gerçekleşmesinin şu an için çok fazla kafa karışıklığı yaratabileceğini tavsiye ettiğini söyledi.

Moskova'da, RIA haber ajansının haberine göre; üst düzey bir Rus Ortodoks Kilisesi yetkilisi Metropolitan Hilarion; toplantının, son iki aydır yaşananlar nedeniyle birçok zorluk yaratacağı için ertelendiğini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre; 11 Nisan'da, Vatikan, Papa'nın 12-13 Haziran'daki Lübnan gezisini bir gün uzatmayı düşündüğünü ve böylece 14 Haziran'da Kudüs'te Krill ile görüşebileceğini bildirdi.