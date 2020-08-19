Papa Francis: Koronavirüs aşısı için zenginlere öncelik tanınmasın

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde "eşitsizliklerin zaten arttığının" altını çizerek gelecek aşılar için "zenginlerin öncelikli olmamaları" çağrısında bulundu.

Rusya ve Hindistan'da Covid-19 aşısı geliştirildiği ve bazı ülkelerde klinik testler yapıldığı haberleri gelirken; Papa Francis, video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada bütün dünyadaki Katoliklere seslenerek, "Covid-19 aşısının öncelikli olarak en zenginlere verilmesi ne kadar üzücü olur! Bu aşı herkese değil de, bir ulusun önceliği haline gelirse gerçekten üzücü olur" diye konuştu.

"Fırsat eşitsizliklerinin de tedavi edilmesi gerekiyor"

Euronews'in haberine göre, devletlerin kamu paralarıyla büyük şirketlere yardım ettiğini vurgulayan Papa, "Bu yardımlar dışlanmış insanların sosyal hayata dahil edilmesinde değil de, ortak menfaatlere katkıda bulunmayan endüstrileri kurtarmak için kullanılması bir skandal olur" ifadelerini kullandı.

Katolik lider, salgının yoksulların içinde bulunduğu kötü durumu ve dünyada hüküm süren büyük eşitsizliği gün ışığına çıkardığını belirterek, büyük bir virüse benzettiği "sosyal ve fırsat eşitsizliklerinin" de tedavi edilmesi gerektiğini savundu.