Papa Francis: İklim değişikliğini reddedenler aptaldır

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irma kasırgasının ABD, Meksika ve Karayipler'i vurmasının ardından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğini reddedenlere ‘aptal' dedi.

Kolombiya ziyareti dönüşünde basın toplantısı düzenleyen Papa, "İklim değişikliğinden şüphesi olanlar gidip bilim insanlarıyla konuşmalılar. Bu fikirler havadan gelmiyor. Dünya liderleri iklim değişikliği konusunda bir karar alarak uygulayacaklar ve bu kararları tarih yargılayacak" dedi.

Irma Kasırgası şimdiye kadar 34'ü Karayipler, 10'u Küba ve 8'i ABD olmak üzerine en az 43 kişinin yaşamına mal oldu.

Trump 'aldatmaca' demişti

ABD Başkanı Donald Trump, iklim değişikliğini Çinlilerin ortaya attığı bir 'aldatmaca' olarak nitelemişti.

Trump, "Bize çok pahalıya gelen 'küresel ısınma' saçmalığı sona erdirilmelidir. Gezegenimiz donuyor, düşük hava sıcakları kaydediliyor ve küresel ısınma bilim insanları buzun içine sıkışmış durumda" ifadelerini kullanmıştı.