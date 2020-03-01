Papa Francis'e Koronavirüs bulaştığı iddialarına Vatikan'dan yanıt: Sadece soğuk algınlığı

Avrupa'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla yayıldığı ve ölü sayısının sürekli arttığı İtalya'da, Vatikan yetkililerinden Katolik kilisesi lideri Papa Francis'e Koronavirüs bulaştığı iddialarına ilişkin, sadece soğuk algınlığı geçirdiğini açıkladı.
Papa'nin bir hafta içinde katılacağı üçüncü etkinliği 'soğuk algınlığı' nedeniyle iptal etmişti. Papa'nın İtalya'da hızla yayılan yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı iddia edilmişti.
Euronews'in haberine göre; Vatikan yetkilileri, Papa'nın sadece soğuk algınlığı geçirdiğini açıkladı.
İtalya'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1000'in üzerinde kişide görüldü, 29 kişi hayatını kaybetti.