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Dünya

Papa Francis, Covid-19 aşısı yaptıracağını açıkladı

09 Ocak 2021 22:21

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıracağını söyledi.

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