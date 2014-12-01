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Dünya
Deutsche Welle

Papa Françesko'dan Müslümanlara çağrı

Papa Françesko, Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı konuşmanın içeriği hakkında açıklamada bulundu.

01 Aralık 2014 12:31


Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko, Türkiye ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı konuşmanın içeriğine değinen Papa, "Siyaset, din ve akademi çevrelerine mensup dünyanın tüm Müslüman liderlerinin şiddeti açık ifadelerle kınamaları muazzam olurdu. Dini gerekçe gösterilerek yapılan şiddet olayları İslam'a zarar veriyor. Bu düşüncelerimi Erdoğan ile paylaştım" dedi.

Bu yönde bir çağrının Müslümanların çoğunluğuna da yardımcı olacağını kaydeden Papa, "İslamiyet adına işlenen vahşet ve zulmün küresel bir şekilde kınanması gerekiyor. Yaşanan kriz, tüm Müslümanları misilleme tehdidiyle yüz yüze bırakıyor" dedi.

Türkiye ziyareti sırasında cihatçı IŞİD örgütünü kınayan açıklamalarda bulunan Papa Françesko, Patrik Bartholomeos ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, "Hristiyanların ve diğer inançlıların Ortadoğu'daki feci durumu için sadece bizlerin duaları yeterli olmayıp aynı zamanda uluslararası toplumun da duruma uygun duyarlılığı göstermesi gerekmektedir" ifadesine yer vermişti.

DİTİB'den değerlendirme

Öte yandan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) sözcüsü Bekir Alboğa, "Papa'nın Türkiye ziyaretinin beklentilerin de üzerinde olduğunu" söyledi. Alboğa, "Papanın İslamiyet karşısındaki samimiyetinin Almanya'ya da yansımasını ve diyalogu geliştirmesini umuyoruz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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