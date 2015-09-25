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Dünya
Deutsche Welle

Papa Françesko Mekke'de ölenler için dua etti

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Françesko, Mekke'deki izdiham faciasında hayatını kaybedenler için dua etti.

25 Eylül 2015 14:01


Papa Françesko, bir ziyaret için bulunduğu New York'ta Aziz Patrik Katedrali'nde Mekke'deki izdihamla ilgili açıklamada bulundu.

Papa, "Müslüman kardeşlerimin acısını paylaşıyorum. Böyle anlarda dualara sığınıyor, izdihamda hayatını kaybedenlerle bir oluyorum" dedi.

Aralarında Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu çok sayıda lider izdihamdan ötürü taziye mesajları yayınladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabe'deki vinç kazası da dahil olmak üzere, bu hac mevsiminde ahirete irtihal eden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm Müslümanlara taziyelerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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