Papa Françesko Mekke'de ölenler için dua etti



Papa Françesko, bir ziyaret için bulunduğu New York'ta Aziz Patrik Katedrali'nde Mekke'deki izdihamla ilgili açıklamada bulundu.

Papa, "Müslüman kardeşlerimin acısını paylaşıyorum. Böyle anlarda dualara sığınıyor, izdihamda hayatını kaybedenlerle bir oluyorum" dedi.

Aralarında Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu çok sayıda lider izdihamdan ötürü taziye mesajları yayınladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabe'deki vinç kazası da dahil olmak üzere, bu hac mevsiminde ahirete irtihal eden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm Müslümanlara taziyelerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.