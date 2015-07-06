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Dünya
Deutsche Welle

Papa Françesko Latin Amerika turunda

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko, sekiz gün sürecek bir Latin Amerika gezisine çıktı. Papa, yerlileri ve diğer azınlıkları koruma çağrısı yaptı.

06 Temmuz 2015 15:16

Papa Françesko, Latin Amerika gezisinin ilk durağı Ekvador'un başkenti Quito'da Devlet Başkanı Rafael Correa tarafından karşılandı. Papa, yerlileri ve diğer azınlıkları koruma çağrısı yaptı.

78 yaşındaki Papa'nın Ekvador, Bolivya ve Paraguay'ı kapsayan Latin Amerika gezisi 12 Temmuz'a kadar sürecek. 2013 yılında göreve gelen Papa, en uzun süreli yurtdışı gezisini yapıyor.

Sekiz günde üç ülkeyi dolaşacak

Vatikan'dan ziyaretle ilgili yapılan açıklamaya göre, Papa ziyareti sırasında "demokratik katılımı, sosyal ve siyasi hayatın canlandırılmasını" özendirmek istiyor. Papa, yerli halkın temsilcileriyle görüşmelere ağırlık verecek.

Ekvador, Bolivya ve Paraguay Latin Amerika'nın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor. Nüfusun yüzde 80'den fazlasını Katolikler meydana getiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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