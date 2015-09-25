Papa Françesko, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak

Papa Françesko'nun

BM'deki konuşmasında iklim değişikliği, sığınmacı krizi ve

kapitalizm gibi konulara değinmesi bekleniyor. Papa dün de ABD Kongresi üyelerine

hitap ederek bir ilke daha imza atmıştı.

'Dünya Aile Günü'ne katılacak

Papa Françesko, New York'un ardından Philadelphia'ya geçecek. Philadelphia'da

düzenlenen "Dünya Aile Günü"ne katılacak.

Papa 2'nci Jean Paul tarafından 1981 yılında başlatılan "Dünya Aile Günü"

daha önce

Roma, Rio de Janeiro, Manila (Filipinler), Valencia (İspanya), Ciudad (Meksika) ve

Milano'da yapılmıştı.

Papa Françesko'nun Küba ve Kuzey Amerika gezisi, şimdiye kadar çıktığı en uzun

süreli ve siyasi açıdan en önemli gezi olarak görülüyor.