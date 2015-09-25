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Dünya
Deutsche Welle

Papa Françesko, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Françesko, ilk kez katılacağı BM Genel Kurulu'nda 193 ülkenin temsilcilerine hitap edecek.

25 Eylül 2015 11:30

Papa Françesko'nun
BM'deki konuşmasında iklim değişikliği, sığınmacı krizi ve
kapitalizm gibi konulara değinmesi bekleniyor. Papa dün de ABD Kongresi üyelerine
hitap ederek bir ilke daha imza atmıştı.

'Dünya Aile Günü'ne katılacak

Papa Françesko, New York'un ardından Philadelphia'ya geçecek. Philadelphia'da
düzenlenen "Dünya Aile Günü"ne katılacak.
Papa 2'nci Jean Paul tarafından 1981 yılında başlatılan "Dünya Aile Günü"
daha önce
Roma, Rio de Janeiro, Manila (Filipinler), Valencia (İspanya), Ciudad (Meksika) ve
Milano'da yapılmıştı.
Papa Françesko'nun Küba ve Kuzey Amerika gezisi, şimdiye kadar çıktığı en uzun
süreli ve siyasi açıdan en önemli gezi olarak görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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