Papa Francesco, Noel konuşmasında "aşı millyetçiliği" mesajı verdi: Duvarlar, sınır tanımayan bir virüsü durdurmaz

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Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco, Noel mesajında "milliyetçiliğin duvarlarının sınır tanımayan bir pandemiyi durduramayacağını" söyleyerek ülkelere Koronvirüs aşılarını paylaşma çağrısı yaptı.

Papa, Koronavirüs pandemisi nedeniyle geleneksel "Urbi et Orbi" knouşmasında halka Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan değil, Vatikan'daki bir ofisten internet aracılığıyla seslendi.

Koronavirüs merkezli konuşmada Papa, küresel birlik çağrısında bulundu ve insani krizlerle boğuşan ülkelere yardımda bulunulması çağrısı yaptı.

"Koronvirüs pandemisi yaşaşan ekonomik ve sosyal dengesizlikleri daha da kötü duruma getirdi" diyen Papa, "Birbirimizin kardeş olduğunu kabul etmek çok önemlidir" diye konuştu.

Papa, "Tanrı siyasi liderleri işbirliği ruhuna soksun. Bu işbirliği sağlık hizmetleriyle başlasın. Böylece herkes aşıya erişebilir ve tedavi olabilir. Sınır tanımayan bir sınava karşı duvarlar dikemeyiz. Hepimiz aynı gemdeyiz" ifadelerini kullandı.