Papa Francesco Kuzey Kore’e mi gidiyor?

Geçen hafta çıktığı Ortadoğu gezisi sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres’i ortak bir ziyaret için Vatikan’a çağıran Papa Francesco’nun davetinin 8 Haziran’da gerçekleşeceği bildirildi. Önümüzdeki günlerde Güney Kore'ye bir ziyaret gerçekleştirecek Papa'nın buradan Kuzey Kore'ye geçerek iki ülke için de benzer bir barış çağrısı yapması bekleniyor.

Her iki lider de ziyaret sırasında olumlu yanıt vermiş ve Vatikan’a gelebilecekleri sözünü vermişlerdi.

Vatikan’dan yapılan açıklamada iki liderin büyük bir olasılıkla 8 Haziran’da Papa Francesco’nun ev sahipliği yapacağı zirvede bir araya gelerek dinler arası diyalog örneği ile barış için dua etmeleri ve barış için yeni bir adım atmalarının sağlanması hedefleniyor.

Kuzey Kore'ye gidecek mi?

Bu arada 15 Ağustos’ta Seul’da düzenlenecek Asya Genç Katolikler Günü’ne katılacak Papa Francesco’nun sınır ötesine geçerek Kuzey Kore’nin Kaesong sanayi kentine gidebileceği öne sürüldü.

Haberi veren “İl Messaggero” gazetesi Pyongyang yönetiminin 30 kadar Kuzey Koreli Katolik gencin Seul’daki dini şenliğe gitmesine izin verdiğini ve Papa Francesco’nun Güney Kore’den Kuzey Kore topraklarına geçmesi için yoğun bir diplomasinin yürütüldüğünü öne sürerek Vatikan’ın Filistin – İsrail sonrası Güney Kore ve Kuzey Kore için de barış çağrısı yapacağını yazdı.