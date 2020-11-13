Papa Francesco, Joe Biden'ı arayarak tebrik etti

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Katolik Kilisesi Lideri Papa Francesco, resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ı arayarak tebrik etti.

Biden-Harris geçiş ekibi tarafından yapılan açıklamada, Papa Francesco ile yapılan görüşmenin ayrıntıları aktarıldı. Açıklamada, "Seçilmiş Başkan, insanlığın onuru ve eşitliği konusundaki ortak inanç çerçevesinde dezavantajlı gruplarla ilgilenmek, iklim kriziyle mücadele, topluluklarımıza sığınmacıları dahil etme konularında birlikte çalışma isteğini aktardı" ifadeleri yer aldı.

Biden, John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik Başkanı olacak.