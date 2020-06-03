Papa Francesco, George Floyd cinayeti hakkında sessizliğini bozdu: Irkçılığa göz yumamayız

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Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ABD'de George Floyd'un polis gözaltında öldürülmesi ve başlayan ırkçılık karşıtı eylemler hakkında sessizliğini bozdu.

Papa Francesco, haftalık olarak yaptığı konuşmanın İngilizce bölümünü tamamıyla ABD'deki olaylara ayırdı.

Floyd'ün ölümünü "trajik" olarak nitelendiren Papa, olanlara "ırkçılık günahının" sebep olduğunu söyledi. Papa, "Dostlarım, ırkçılığı görmezden gelip veya tolere edip., her insan hayatının kutsal olduğunu savunamayız" dedi.

Papa Francesco, cinayetin yanı sıra sonrasındaki protestolarda meydana gelen şiddet olaylarını da eleştirdi. Papa, protestolardaki şiddetin eylemlerin amacına zarar verdiğini söylerken, "Şiddet ile hiçbir şey kazanılmaz ama çok şey kaybedilir" dedi.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.