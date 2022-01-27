Papa Francesco, eşcinsel çocuğu olan ebeveynlere "Kınamayın" çağrısı yaptı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, ailelerin eşcinsel çocuklarını “kınamaması” yönünde bir çağrı yaptı.

Euronews’da yer alan habere göre, haftalık konuşmalarından birini gerçekleştiren Papa Francesco, “Farklı cinsel yönelimleri olan çocukların aileleri kınayıcı bir tavrın arkasına saklanmamalıdır.” dedi.

Resmi kilise öğretisi, LGBTİ+ insanların “saygı görmesi ve sevilmesi” gerektiğini söylese de eşcinsel eylemleri “özünde bozukluk” olarak niteliyor.

Papa Francesco’nun Katolik Kilisesi’nde eşcinselliğe ilişkin yaptığı açıklamalar geçmiş yıllarda dikkati çekmişti. 2013 yılında Papa, “Ben kimim ki yargılayayım?” demişti.

Papa’nın eşcinsel Katolik topluluğa ulaşmak için de çeşitli girişimleri olduğu aktarıldı.

Öte yandan 2021’de Vatikan’dan çıkan bir belgede, Katolik Kilisesi’nin eşcinsel evlillikleri “kutsamayacağı”, çünkü “Tanrı’nın günahı kutsayamayacağı” ifadeleri yer almıştı. Papa Francesco’nun söz konusu belgenin arkasındaki Vatikan görevlisinin yerini değiştirdiği belirtilmişti.