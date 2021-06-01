Papa Francesco duyurdu: Vatikan'da yetişkinlere yönelik cinsel istismarı da suç kapsamına alındı

Katolik Kilisesi'nin ruhani lieri Papa Francesco, Katolik Kilisesi Kanunu'nu, reşit olmayanlara ve savunmasız yetişkinlere yönelik cinsel istismarını açıkça suç sayan biçimde değiştirdiklerini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Vatikan'da, 14 yıl süren çalışmanın ardından belirlenen yeni hükümler, Katolik Kilisesi Kanunu'nun revize edilmiş ceza yasası kısmına eklendi.

Yeni hükümler, yetişkinlerin de yetkilerini istismar eden din adamlarının kurbanı olabileceğini ve kilise hizmetindekilerin, reşit olmayanların yanı sıra yetişkinleri istismarının da cezalandırılabileceğini kabul ediyor. Bu, Papa 2. John Paul tarafından 25 Ocak 1983'te ilan edilen Katolik Kilisesi Kanunu'nda en geniş kapsamlı revizyon oldu.