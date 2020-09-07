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Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, "dedikodunun Covid-19'dan beter bir veba" olduğunu söyledi.
Papa, pazar günü yaptığı konuşmada hazırlanan metnin dışına çıkarak Vatikan bürokrasisi ve kiliselerdeki söylentilerin Katolik Kilisesi'ne zarar verdiğini dile getirdi.
Papa Francesco, detay vermeden, "Yalanlarıyla kilisemizi bölmeye çalışan şeytan en büyük dedikoducudur" dedi.
"Lütfen kardeşlerim. dedikodu yapmamaya çalışalım" diyen Papa Francesco, "Dedikodu, Covid-19'dan beter bir vebadır" dedi.