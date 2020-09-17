Papa Francesco’dan LGBT derneği üyelerine: Tanrı çocuklarınızı oldukları gibi seviyor

Övgü Pınar - Roma

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, bir LGBT derneğinin üyeleriyle yaptığı sohbette "Tanrı çocuklarınızı olduğu gibi seviyor" dedi.

Papa Francesco'nun her Çarşamba günü Vatikan'da yaptığı genel kabul törenine dün, Katolik lezbiyen, gay, biseksüel ve trans (LGBT) bireylere ve ailelerine destek amaçlı "La Tenda di Gionata" adlı dernekten yaklaşık 40 ebeveyn de katıldı.

İtalya Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire ve La Repubblica'da yer alan haberlere göre Papa, "Tanrı çocuklarınızı oldukları gibi seviyor çünkü hepsi Tanrı'nın çocukları" dedi.

Mara Grassi, Papa'yla konuşmasının devamını şöyle aktardı:

"Papa'ya, hiç kimsenin kendisini kiliseden dışlanmış gibi hissetmemesi için bir yol çizilmesine yardımcı olmak istediğimizi söyledim, daha kapsayıcı bir yol bulunması için engelleri kaldırmak istediğimiz söyledim. Papa da aynı fikirde olduğu ve Kilise'nin çocuklarımızı oldukları gibi sevdiği yanıtını verdi."

'Karanlık yıllardan sonra büyük bir ışık'

40 yaşında eşcinsel bir oğlu olan Mara Grassi, yıllardır Katolik Kilisesi'nin birçok kesiminden eşcinsellere karşı kapalı bir tutum sergilendiğini, bunun inançlı birçok ailenin acı çekmesine yol açtığını vurguladı.

Grassi buna karşılık Papa Francesco'nun sözlerinin yarattığı etkiyi, "Hem benim için hem de hepimiz için zor ve karanlık yıllardan sonra büyük bir ışık oldu" diye tanımladı.

Papa Francesco, Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin liderliğine seçilmesinden birkaç ay sonra, büyük yankı uyandıran "Bir kişi eşcinselse ve Tanrı'yı arıyorsa, iyi niyetliyse, ben kimim ki onu yargılayayım" açıklamasını yapmıştı. Papa ilerleyen yıllarda da, "yargılayıcı değil kucaklayıcı bir kilise" vurgusu yapan benzer mesajlar vermişti.

Katolik Kilisesi lideri, çocukken Şili'de bir Katolik din adamının cinsel tacizine uğrayan Juan Carlos Cruz'u 2018'de Vatikan'da kabul etmiş ve bu görüşmede de şu ifadeleri kullanmıştı: