Papa, Fatih Sultan Mehmet'e ne şartı koştu?

İnalcık: Fatih Sultan Mehmet, Papa 2. Pius’un, kendisini Roma İmparatoru olarak tanıması için Hıristiyan olmasını şart koştuğu mektubu almış, ancak önem vermemiş.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, Osmanlı tarihi konusundaki tespitleriyle ezber bozan Prof. Dr. Halil İnalcık’ın akademik hayatının 70. yılı dolayısıyla 14 Kasım’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören yapacak. Tören öncesi Halil İnalcık akademik hayatını, yeni çalışmalarını ve özel hayatını anlattı



30’a yakın kitabı ve 400’e yakın da makalesi bulunan Prof. Dr. İnalcık’ın en son yaptığı çalışma ise Fatih Sultan Mehmet’e, Papa 2. Pius tarafından gönderilen ve Hıristiyan olmasını isteyen mektupla ilgili... İnalcık, şu bilgileri veriyor:



“Papa 2. Pius, Fatih Sultan Mehmet’e hitaben bir mektup yazmış. Bu mektupta Fatih’e, kendisini Roma İmparatoru olarak tanıyabileceğini söylüyor ve şart olarak da Hıristiyan olmasını istiyor. Türk ve yabancı ilim adamları tarafından bunun üzerinde birçok tetkikler yapılmış. Bunları tetkik ettim. ‘Mektup gönderilmemiş’ deniyor. Ben o mektubun gönderildiği kanaatindeyim. Mektubun gittiğini fakat Fatih’in nazarı itibara almadığını, hiç önem vermediğini göstermeye çalışıyorum. İleride neşredeceğim. Fatih’in İstanbul Tarihi’nin 2. cildi üzerinde duruyorum. Bu da kitaptaki fasıllardan birisi olacak.”



‘Onlar beni okumuyor’



Prof. İnalcık, “Osmanlı tarihi konusunda ezber bozan tespitleriniz oldu. Bunlar okul kitaplarına neden girmiyor?” sorusunu şöyle cevaplıyor: “Okul kitaplarını hazırlayan grup maalesef beni okumuyor.”



İnalcık tarih kitaplarıyla ilgili tespitlerini de şu sözlerle aktarıyor: “Bir misal vereyim. Bir gün bir lise kitabını bana gösterdiler. Sırpsındığı Savaşı’nı, Macar Kralı Lajos yapmış. Halbuki hiç ilgisi yok. Tarihi de yanlıştır. Bunun tarihi 1371’tir. Sırpsındığı denilen savaş, Çirmen Savaşı’dır, 1371’de Sırplara karşı verilmiştir. Macarlarla hiçbir ilgisi yoktur. Lise kitaplarında tarih yanlış. Buraya gelen Hıristiyan ordusunun komutanının Macar kralı olduğu yazılmış. Bütün bunlar çocuklarımıza öğretiliyor.



Kitapları hazırlayan grup, maalesef beni okumuyor, nedense bilmiyorum. Bir rutin tutturmuşlar, eski hataları tekrar etmekten, onları mutlak bir hakikat gibi savunmaktan kurtulamıyorlar. Halbuki ben birçok tarihi gerçekleri vesikalarıyla ortaya koydum.



Bunları bütün dünya okuyor fakat bizim mektep kitaplarını hazırlayan arkadaşlar nedense tenezzül etmiyorlar. Bu kitapları, tenkit etmek lazım. Bu eserleri kabul eden en yüksek makam Talim ve Terbiye Kurulu’nun dikkatini çekmek lazım.”