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Dünya
Deutsche Welle

Papa Erdoğan'a uçaktan mesaj gönderdi

Papa Françesko Ermenistan yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye iyi dilek mesajı gönderdi.

24 Haziran 2016 16:07


Papa Françesko Ermenistan yolunda Türkiye üzerindeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uçaktan iyi dilek mesajı gönderdi. Uçağın Türk hava sahasına girişi sırasında gönderildiği bildirilen mesajda Papa Erdoğan ve Türkiye'ye en iyi dileklerde bulunduğunu belirtti. Papa Françesko, "Tanrı'nın en yüce takdisinin tüm ulusun üzerinde olması için dua ediyorum" mesajı gönderdi. Papa'nın mesajı Roma'dan Ermenistan'a uçarken, Türk hava sahasına girişte yolladığı belirtildi.

Papa'nın üzerinde uçtuğu ülkenin hava sahasına girdiğinde, ülkenin en üst düzey liderine mesaj yollaması, bir gelenek.

Papa Françesko Ermenistan'da üç gün boyunca temaslarda bulunacak. Papa, soykırımın 100. yıldönümü vesilesiyle geçen yıl Vatikan'da düzenlenen törende "20. yüzyılın ilk soykırımı" ifadesini kullanarak Türklerin tepkisini çekmişti.

Papa'nın Ermenistan temasları sırasında 'soykırım' ifadesini kullanıp kullanmayacağı merakla bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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