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Dünya

Papa: En tehlikeli tehdit kürtaj ve eşcinsel evlilik

Papa 16. Benediktus, kürtaj ve eşcinsel evliliğin en tehlikeli tehditler arasında yer aldığını söyledi.

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Papa 16. Benediktus, kürtaj ve eşcinsel evliliğin en tehlikeli tehditler arasında yer aldığını söyledi.


Hz. Meryem’in 1917’de 3 çoban çocuğa göründüğüne ve 2. Jean Paul’ün başına gelecek suikast girişimini yıllar öncesinden haber verdiğine inanılan, Portekiz’in Fatima kentini ziyaret eden Papa, yaşamın birinci ve temel değerlerini korumanın önemine işaret etti.


Bu arada, Papa’nın Almanya’nın Münih kentinde yapılan bir toplantıya gönderdiği Almanca mesajında, Kilise’yi sarsan cinsel taciz skandallarına atıfta bulunarak, "Kötü tohumlara rağmen Kilise’nin bir umut mekanı olarak kalmasını gerektiğini söylediği belirtildi.


Papa 16. Benediktus, Fatima kentinde yönettiği ayinde, "insanlık için" dua etmişti.

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