Papa, Emre Belözoğlu’nu ‘Barış için Dinlerarası Maç’a davet etti

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco, 1 Eylül'de düzenlenecek olan Barış için Dinlerarası Maç Organizasyonuna Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'nu da çağırdı. Papa Francesco, dünyadaki savaşlara dikkat çekmek amacıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç için Emre Belözoğlu'nu bizzat aradı.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, 33 yaşındaki yıldız, Papa'nın "Bu mücadelede seni de görmek istiyoruz" sözlerinin ardından teklifi hemen kabul etti. Kulüp yönetiminden de izin alan Belözoğlu'nun 1 Eylül'deki organizasyona katılacağı öğrenildi. Karşılaşmaya davet edilen Türk ve Müslüman ilk futbolcu olan deneyimli orta sahanın, böyle bir yardım maçında oynayacağı için oldukça mutlu olduğu ifade edildi.

Geliri, Papa'nın belirleyeceği vakıflara ve yardıma muhtaç ülkelere bağışlanacak olan maça; Messi, Buffon, Zidane, Zanetti, ROberto Baggio, Pirlo, Samuel Eto'o'nun da katılacağı biliniyor. Ayrıca Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera da organizasyona davet edilmişti. Böylece farklı dinlerden dünya futbol yıldızlarını bir araya getirecek turnuvada Süper Lig'den iki isim mücadele edecek.