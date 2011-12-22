-Papa: Ekonomik krizin arkasında etik krizi var VATİKAN (A.A) - 22.12.2011 - Papa 16. Benediktus, avro bölgesini etkisi altına alan ekonomik krizin arkasında etik krizin olduğunu savunarak, bunun da Avrupa'yı tehdit ettiğini söyledi. Papa, Vatikan'da katıldığı bir törende yaptığı açıklamada, avro bölgesini etkileyen mali ekonomik krize değinerek, "Ekonomik krizin arkasında etik krizi var, bu da yaşlı kıtayı tehdit ediyor" dedi. Papa, dayanışma, yoksullara karşı sorumluluk gibi sosyal değerlerin uygulanmasında motivasyon eksiliğinin olduğunu bildirdi. "Bizim anlayışımızı sadece genel olarak değil, pratiklik açısından da aydınlatacak ışık nerede? Bizim yükselmemizi sağlayacak güç nerede?" diyen Papa 16. Benediktus, krizin bu tarz soruları da ortaya çıkarttığını ifade etti. Papa, Avrupa'da Kilise için krizin dönüm noktasının ''İnanç krizi'' olduğunu belirtti. Papa, inanç krizine yönelik bir cevap bulunamaması durumunda, yapılacak olan tüm reformların da etkisiz kalacağını savundu.