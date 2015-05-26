Papa: Meryem Ana'ya söz verdim, tv izlemiyorum

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francesco, bu göreve seçilmesi, korkuları, özlemleri ve gündelik alışkanlıklarıyla ilgili soruları yanıtladı. Memleketi Arjantin'de yayımlanan La Voz del Pueblo (Halkın Sesi) gazetesine bir röportaj veren Papa, "Papa olduktan sonra önceki hayatınızdan neleri özlüyorsunuz?" sorusuna "Sokaklara çıkmayı. Sokaklarda yürümenin verdiği huzuru özlüyorum ya da bir pizzacıya gidip güzel bir pizza yemeyi" yanıtını verdi. 1990'dan beri hiç televizyon izlemediğini anlatan Papa, "Bu, Meryem Ana'ya verdiğim bir sözdü" dedi. Papa bu kararının özel bir gerekçesi olmadığını, sadece "Bu bana göre değil" diye düşündüğünü söyledi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Arakanlı Müslümanların dramının kendisini çok üzdüğünü belirten Papa, "Halkın içindeyken ağlamam. İki kez sınıra geldim ama kendimi frenlemeyi başardım" diye konuştu. Papa Francesco, günümüz dünyasındaki en büyük 3 kötülüğü 'fakirlik, yolsuzluk ve insan kaçakçılığı' olarak sıraladı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in başpiskoposu iken Katoliklerin liderliğine seçilen Papa Francesco, bu göreve gelmeyi hiç beklemediğini söyleyerek "Papalık seçimi için Roma'ya geldiğimde Buenos Aires'e dönüş biletim de hazırdı. Pazar ayininde yapacağım konuşma metnim bile masamdaydı" ifadelerini kullandı.

'Meryem Ana'ya söz verdim, tv izlemiyorum'

Papa, insanlarla samimi ilişki kurması ile ilgili bir soruyu da yanıtlarken de "İnsanlar bana iyi geliyor. Ben psikolojik olarak etrafımda insanlar olmadan yaşayamam" diye konuştu.

1990'dan beri hiç televizyon izlemediğini, ancak futbolu ve Arjantin'in San Lorenzo takımını sevdiği bilinen Papa, takımının maçlarını da mı izlemediği sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Hiçbir şey izlemiyorum. Bir İsviçreli Muhafız bana her hafta sonuçları söylüyor."

Genellikle 9'da uyuduğunu söyleyen Papa, "Uykum o kadar derin ki yatağa girdiğim anda uyuyorum. 6 saat uyuyorum. Yaklaşık 10'da gözüm yaşarmaya başlayıncaya kadar okuyorum, sonra da ışığı kapatıp sabah 4'e kadar uyuyorum. Saat 4'te kendiliğimden kalkıyorum, biyolojik saatim sayesinde" şeklinde konuştu.

'Fiziksel acı karşısında korkağım'

Papa Francesco "Nelerden korkarsınız?" sorusuna "Genel olarak bir korkum yoktur. Saldırılar konusunda ise kendimi Tanrı'nın ellerine bırakıyorum. Dualarımda Tanrı'yla konuştum ve dedim ki 'Bak, eğer illa bunun olması gerekiyorsa senden sadece bir şey istiyorum, canım acımasın' (gülüyor). Çünkü ben fiziksel acı karşısında korkağım. Sanırım 19 yaşındayken geçirdiğim akciğer ameliyatının bir etkisi" yanıtını verdi.